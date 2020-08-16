Платные парковки в Петербурге расширят за 30 млн рублей

В перечне расширения включена 71 улица Центрального района. Проект должны подготовить до конца месяца.

В Петербурге расширят платные парковки, передает пресс-служба комитета по транспорту. Согласно контракту на расширение, подписанному с АО "Петербургские дороги", зоны в Центральном и Адмиралтейском районах расширят за 30,8 миллионов рублей. Работы должны завершить до конца текущего года.

В перечень вошла 71 улица Центрального района, срок проектирования поставлен до конца месяца. Помимо этого подрядчик спроектирует парковку на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Работы завершат до конца года, а сам проект реализуют в 2022 году.

На данный момент в Петербурге действуют платные парковки на 28 улицах. Машины там можно оставлять с 8 утра до 8 вечера. Водители легковых авто за час платят 60 рублей, водители транспортных средств категорий А и М – 30 рублей, водители машин категории С – 120 рублей.

Те, кто проживает в зоне платной парковки, могут получить льготное парковочное разрешение, а некоторым категориям граждан даже можно оформить разрешение на бесплатную парковку.

Ранее мы писали, что в Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан.

Фото: gov.spb.ru