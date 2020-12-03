Работы планируют завершить до 16 июля этого года.

В Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга во вторник, 1 июня.

СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга" уже приступила к работам по созданию парковочных мест в Выборгском (Прокофьева, Гельсингфорсская и Гаврская улицы), Кировском (боковой проезд проспекта Ветеранов – улицы Танкиста Хрустицкого), Петроградском (Мончегорская улица и Петроградская набережная) и Василеостровском (Румянцевская площадь) районах.

Также возле парковочных мест специалисты установят дорожные знаки 8.17 "Инвалиды", 6.4 "Парковка" и нанесут дорожную разметку. Работы планируют завершить до 16 июля этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 домов приспособят для инвалидов.

Фото: gov.spb.ru