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В Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан
Сегодня, 17:22
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В Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан

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Работы планируют завершить до 16 июля этого года.

В Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга во вторник, 1 июня. 

СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга" уже приступила к работам по созданию парковочных мест в Выборгском (Прокофьева, Гельсингфорсская и Гаврская улицы), Кировском (боковой проезд проспекта Ветеранов – улицы Танкиста Хрустицкого), Петроградском (Мончегорская улица и Петроградская набережная) и Василеостровском (Румянцевская площадь) районах. 

Также возле парковочных мест специалисты установят дорожные знаки 8.17 "Инвалиды", 6.4 "Парковка" и нанесут дорожную разметку. Работы планируют завершить до 16 июля этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 домов приспособят для инвалидов.

Фото: gov.spb.ru

Теги: маломобильные граждане, парковочные места
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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