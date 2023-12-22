Около 51,2 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ОЖД

В прошлом году на вокзалах появились Центры содействия мобильности.

На вокзалах Октябрьской железной дороги услугами сопровождения в 2023 году воспользовались более 51 тыс. маломобильных пассажиров.

Чаще всего пассажиры просили сопроводить их до касс, платформ и залов ожидания. Некоторые нуждались в помощи во время посадки в поезд и высадки из него.

Наиболее востребована услуга сопровождения оказалась на вокзалах Петербурга и Москвы - Московском (23,9 тыс. заявок), Ленинградском (8,6 тыс. заявок) и Ладожском (7,5 тыс. заявок). Затем идут вокзальные комплексы Мурманска - 1,7 тыс. заявок, Твери - 1,5 тыс. заявок и Петрозаводска - 1,1 тыс. заявок. Пресс-служба ОЖД

В прошлом году на вокзалах появились Центры содействия мобильности. Два из них находятся в Петербурге. Они есть на Ладожском и Московском вокзалах.

Заявки на получение помощи можно оставить в Центрах содействия мобильности по телефону 8-800-775-00-00 или через приложение "РЖД Пассажирам".

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Фото: Telegram / СПб-Главный