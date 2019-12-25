Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяное вождение

Увеличены сроки лишения свободы и штрафы за повторное нарушение ПДД.

Государственная Дума приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом пишет "РИА Новости".

Согласно принятому закону, нарушителям грозит лишение свободы за неоднократное вождение транспортного средства сроком до трех лет (ранее – два года). Также рецидивистам предстоит выплатить штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей, либо средства в размере заработка нарушителя за два-три года.

Также суд может назначить нарушителю ПДД исправительные работы сроком до двух лет, либо отправить на принудительные работы сроком на три года. Кроме того, виновные лишаются прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

В пояснительной записке указываются, что такие меры приняты из-за участившихся случаев нарушения ПДД нетрезвыми водителями, которые несут вред жизни, здоровью и материальной собственности россиян.

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