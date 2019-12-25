СМИ: голосование по Конституции могут провести в конце июня или начале июля

24 июня будет 75-я годовщина Парада Победы.

Голосование по Конституции могут провести в конце июня или начале июля. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий а администрации президента.

Собеседник издания отметил, что власти очень важно провести голосование именно в середине недели. На среду выпадают две предполагаемые даты голосования — 24 июня и 8 июля. Именно их, по словам источника, обсуждали при переносе конституционного голосования на более поздний срок.

24 июня будет 75-я годовщина Парада Победы. 8 июля — день семьи, любви и верности. Собеседник газеты отмечает, что в Кремле хотят провести голосование как можно скорее — как только это позволит ситуация с распространением коронавируса в России.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле не назначили новую дату голосования по Конституции.