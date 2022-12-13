СМИ: дрон атаковал здание МВД в посёлке Майский Белгородской области

Ранее появились данные об обстреле ВСУ Шебекина.

В поселке Майский Белгородской области беспилотный летательный аппарат противника атаковал здание правоохранительных органов. Кадры с места инцидента распространились по социальным сетям. По предварительным сведениям, дрон сбросил на землю взрывное устройство на здание отдела МВД, которое занимается вопросами миграции. Также в Интернете появились кадры воронки, которая образовалась после сегодняшнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекина в Белгородской области. Снаряд ВСУ прилетел на территорию, которая находится вблизи местного продуктового магазина по улице Мочалина. В СМИ также говорят о совершенном обстреле населенного пункта Муром, который находится в 15 километрах от Шебекина).

Ранее Пограничные службы рассказали о том, что 25 мая им удалось ликвидировать как минимум шесть БПЛА. Утром 26 мая, стало известно о громких взрывах над городом Краснодаром. Предположительно, российский курорт был атакован беспилотниками.Уточняется, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны страны.

Петербуржцам запретили запускать дроны до 31 июля.

Фото и видео: Telegram / Mash, SHOT