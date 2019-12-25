СМИ: для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотека

Это возможно из-за повышения страхового тарифа.

В 2022 году обратившиеся за новыми ипотечными или крупными кредитами могут столкнуться с требованием предоставить справку о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что сейчас рассматривается вариант того, что для непривитых россиян стоимость займа будет значительно выше. Как сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, это может произойти из-за повышения страхового тарифа. Таким образом, банк может поднять проценты, потому что риски банка снижает страхование. Отмечается, что со страхованием кредиты предлагают под более низкие ставки, чем без страхования.

Однако среди страховщиков на этот счет пока нет однозначного ответа.

Ранее мы писали,что в 2022 году средний срок ипотеки может вырасти до 23 лет.

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