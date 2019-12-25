В 2022 году средний срок ипотеки может вырасти до 23 лет

Предполагается, что в 2021 году объем выданной ипотеки достигнет 5,5 – 5,6 трлн рублей.

В 2022 году средняя ипотека превысит 9%. Таким образом стоимость новых выдач вернется на уровень второй половины 2019 года. Такие данные приводит рейтинговое агентство НКР.

Рост произойдет за счет увеличения доли собственных программ банков, ставки по которым могут достигнуть 10%, - сообщает агентство.

Предполагается также, что по итогам 2021 года объем выданной ипотеки составит 5,5 – 5,6 трлн рулей. Для сравнения, в 2020 году объем составил 4,4 трлн рублей. Кроме того, концу года может быть обновлен и месячный рекорд.

При этом в 2022 году рынок снизится на 10%, до 5,0 трлн рублей, но этот показатель будет выше, чем за любой другой год, кроме 2021. Сокращение числа выданных кредитов может достигнуть 20-25%, но будет частично компенсировано дальнейшим ростом среднего чека, - сообщают эксперты.

По данным агентства, средний размер ипотечного кредита к концу 2022 года достигнет 3,6 млн рулей. Может увеличиться до 23 лет и средний срок ипотечного кредита.

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