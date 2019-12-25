СМИ: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Страховые взносы снизят с 14% до 7,6%.

Для IT-отрасли бессрочно снизят налоги. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Известно, что Кабмин отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, а также сократит страховые взносы для отрасли и налог на прибыль.

Данные меры будут носить бессрочный характер. На поддержку смогут претендовать компании, доход которых не менее чем на 90% идёт от продажи, установки или производства программного обеспечения.

Страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, налог на прибыль уменьшится с 20% до 3%. По информации источников газеты, бюджет нашёл способ компенсировать убытки.

Планируется, что данная мера поможет российским IT-компаниям выходить на внешние рынки, так как на внутренних падает спрос.

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