СМИ: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый долг России вновь оказался положительным и превысил ликвидные резервы. На первое июля он составил 1,55 триллиона рублей, пишет РБК.
Чистый долг подразумевает, что активы правительства не превышают сумму долга. Отмечается, что к началу июля долг правительства достиг 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.
РБК отмечает, что ситуация сложилась из-за того, что правительство купило контрольный пакет акций у Центробанка. Сумма сделки - 2,14 триллиона рублей.
Ранее Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений.
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