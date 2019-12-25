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СМИ: чистый долг России вновь оказался положительным
Сегодня, 8:15
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matveyvn

СМИ: чистый долг России вновь оказался положительным

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К началу июля долг правительства достиг 14,77 триллиона рублей.

Чистый долг России вновь оказался положительным и превысил ликвидные резервы. На первое июля он составил 1,55 триллиона рублей, пишет РБК.

Чистый долг подразумевает, что активы правительства не превышают сумму долга. Отмечается, что к началу июля долг правительства достиг 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.

РБК отмечает, что ситуация сложилась из-за того, что правительство купило контрольный пакет акций у Центробанка. Сумма сделки - 2,14 триллиона рублей.

Ранее Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений.

Теги: долг, правительство, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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