СМИ: чистый долг России вновь оказался положительным

К началу июля долг правительства достиг 14,77 триллиона рублей.

Чистый долг России вновь оказался положительным и превысил ликвидные резервы. На первое июля он составил 1,55 триллиона рублей, пишет РБК.

Чистый долг подразумевает, что активы правительства не превышают сумму долга. Отмечается, что к началу июля долг правительства достиг 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.

РБК отмечает, что ситуация сложилась из-за того, что правительство купило контрольный пакет акций у Центробанка. Сумма сделки - 2,14 триллиона рублей.

Ранее Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений.