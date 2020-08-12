Под сокращение может попасть менее 1% от всех граждан.

Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Чаще всего с риском потерять работу сталкиваются работники следующих отраслей: торговля, бытовое обслуживание, административная и обеспечивающая работа, сфера услуг, транспорт.

В Минтруде считают, что под сокращение может попасть менее 1% от всех граждан, которые работают по найму. Ведомство добавляет, что рынок труда постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса — так, например, в июле количество принятых на работу превысило число уволенных.

Меньше всего уволенных во время пандемии наблюдалось в следующих отраслях: логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. В министерстве труда надеются на то, что количество увольнений в этих сферах по-прежнему будет очень низким или вовсе окажется нулевым.

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