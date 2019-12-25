СМИ: чиновник московской мэрии предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Чиновник мэрии российской столицы предоставил поддельный сертификат о прохождении куса вакцинации от COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение источника в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, сотрудник мэрии является начальником одного из отделов департаменте городского имущества Москвы.
В отношении нарушителя начата доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Официального комментария от правоохранительных органов к этой информации пока не поступало.
Согласно законодательству, покупатель фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 может быть оштрафован, либо отправлен судом на исправительные работы на срок до одного года, либо лишен свободы на аналогичный период.
Ранее в Воронежской области возбудили 11 уголовных дел по поддельным сертификатам о вакцинации от COVID-19.
Фото: Минздрав РФ, ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть
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