СМИ: чиновник московской мэрии предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Чиновник мэрии российской столицы предоставил поддельный сертификат о прохождении куса вакцинации от COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение источника в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, сотрудник мэрии является начальником одного из отделов департаменте городского имущества Москвы.

В отношении нарушителя начата доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Официального комментария от правоохранительных органов к этой информации пока не поступало.

Согласно законодательству, покупатель фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 может быть оштрафован, либо отправлен судом на исправительные работы на срок до одного года, либо лишен свободы на аналогичный период.

Ранее в Воронежской области возбудили 11 уголовных дел по поддельным сертификатам о вакцинации от COVID-19.

Фото: Минздрав РФ, ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть