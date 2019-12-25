В Воронежской области возбудили 11 уголовных дел по поддельным сертификатам о вакцинации от COVID-19

Коллективный иммунитет в регионе составляет 45,3%.

В Воронежской области возбудили 11 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Издание "Коммерсантъ" уточняет, что восемь дел было возбуждено о подделке документов, два – о мошенничестве и одно – о служебном подлоге. По информации СМИ, ни одного покупателя поддельных сертификатов местная полиция не преследует.

Воронежская полиция возбудила уже 11 уголовных дел по фактам распространения поддельных сертификатов о вакцинации. из сообщения правительства Воронежской области

По состоянию на 24 ноября, за время пандемии в Воронежской области выявлено 172 743 случая заражения COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 8 514 человек, выздоровело – 122 881. Коллективный иммунитет составляет 45,3%: первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 113 876 воронежцев, закончили курс вакцинации 993 600 человек.

Ранее мы сообщали, что иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков.

Фото: СК России