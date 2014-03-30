Иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков

Защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны.

Более чем у 93 процентов добровольцев сформировался клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 препаратом "Спутник М" для несовершеннолетних. Этот следует из инструкции к прививке, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

Свойства "Спутника М" были изучены в ходе клинического исследования среди добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Производитель вакцины отмечает, что на данный момент защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны.

Иммунизация препаратом "Гам-ковид-вак-М" формирует антиген – специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев. из инструкции к препарату

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжелые аллергические реакции, а также острые инфекционные и неинфекционные болезни. Отмечается, что препарат необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

Напомним, "Спутник М" был зарегистрирован министерством здравоохранения России 24 ноября. Эта двухкомпонентная вакцина против коронавируса предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она, как и "Спутник V", вводится с интервалом 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцина начнет поступать в гражданский оборот ближе к концу текущего года.

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