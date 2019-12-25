СМИ: цены на интернет и ТВ могут повысить на 10%

Причины подорожания - инфляция, рост цен на оборудование и прочие.

В России в следующем году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги связи могут вырасти в среднем на 10 процентов. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на подсчеты агентства Telecom Daily.

Среди причин подорожания называются увеличение цен на оборудование, инфляция, необходимость исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставление пользователям бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Отмечается, что в настоящее время на рынке наблюдается дефицит необходимых комплектующих, вследствие чего "взлетели" цены на телекоммуникационное оборудование, которое российские провайдеры закупают за рубежом.

О готовности поднять тарифы в 2022 году заявили почти 80 процентов респондентов, следует из исследования Telecom Daily, однако уточняется, что тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем раньше.

Ранее эксперты дали прогноз, когда закончится дефицит автомобилей в России.

Фото: pixabay.com