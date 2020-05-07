СМИ: более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов на рынке коммерческой недвижимости в столице.
Сообщается, что сети H&M и Inditex планируют закрыть нерентабельные точки в столичных торговых центрах. Эти магазины реализуют продукцию брендов Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti. К оптимизации магазинов также планируют прибегнуть Gap и "Твоё".
При этом в H&M изданию заявили, что закрывать магазины не собираются. В "Твоё" рассказали, что будут смотреть на финансовые показатели каждой точки, а после принимать решение.
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