СМИ: более половины магазинов в Москве может так и не открыться

При этом в H&M изданию заявили, что закрывать магазины не собираются.

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов на рынке коммерческой недвижимости в столице.

Сообщается, что сети H&M и Inditex планируют закрыть нерентабельные точки в столичных торговых центрах. Эти магазины реализуют продукцию брендов Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti. К оптимизации магазинов также планируют прибегнуть Gap и "Твоё".

При этом в H&M изданию заявили, что закрывать магазины не собираются. В "Твоё" рассказали, что будут смотреть на финансовые показатели каждой точки, а после принимать решение.

Ранее Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений из-за коронавируса.

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