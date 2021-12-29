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СМИ: актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом
Сегодня, 16:54
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СМИ: актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом

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Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Российская актриса Елена Проклова доставлена в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщает телевизионный канал "РЕН ТВ", ссылаясь на собственный источник.

По информации собеседника СМИ, 68-летняя артистка поступила днем ранее в одну из московских клиник с головокружением и высоким давлением. Специалисты выявили, что несколько дней назад женщина перенесла инсульт. 

На данный момент состояние актрисы оценивается как средней тяжести. Ее перевели в отделение реанимации.

Елена Проклова – заслуженная артистка РСФСР. Она дебютировала в кино в возрасте 12 лет. Актриса стала известна после выхода фильма "Мимино" Георгия Данелии, исполнив роль стюардессы Ларисы Ивановны Комаровой. Кроме того, Проклова снималась в картинах "Собака на сене", а также "Гори, гори, моя звезда", "Поздняя любовь" и других.

Ранее вышел трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном.

Фото: Instagram / elproklova

Теги: госпитализация, елена проклова, инсульт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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