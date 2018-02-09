СМИ: "Зенит" намерен приобрести полузащитника "Штутгарта"

Иностранные спортивные порталы "сватают" Сантьяго Аскасибара в Петербург.

По данным сайта Transfermarkt, петербургский футбольный "Зенит" снова проявил интерес к покупке аргентинского полузащитника немецкого "Штутгарта" Сантьяго Аскасибара.

Петербуржцы присматривались к игроку в 2017 году, но тогда футболист выбрал игру в Бундеслиге.

Однако после того, как "Штутгарт" уступил место в главной немецкой лиге берлинскому "Униону", трансферная стоимость воспитанника "Эстудиантеса" может значитально упасть. К тому же, Аскасибара может привлечь участие петербургского клуба в Лиге Чемпионов.

В минувшем сезоне футболись сыграл в 27 матчах Бундеслиги, где "отметился" одним автоголом, 10 желтыми и одной красной карточкой.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" запустил онлайн-отбор в свою тренировочную академию.



Фото: Pixabay