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"Зенит" запустил онлайн-отбор свою тренировочную академию

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Победителя выберут до 20 июля.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" запустил онлайн-конкурс, победитель которого попадёт в тренировочный лагерь "сине-бело-голубых". Об этом сообщила пресс-служба чемпионов РПЛ.

К участию в конкурсе пригласили юных футболистов в возрасте от 8 до 12 лет. Каждый желающий должен снять ролик, где он выполняет ряд заданий тренера Академии, и разместить видео в своих социальных сетях. Все подробности можно прочесть на сайте клуба.

Победителя выберут до 20 июля. Финалисты отправятся на двухнедельные тренировочные сборы в Северную столицу.

Видео: ФК "Зенит"

Теги: газпром, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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