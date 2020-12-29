К утру 23 января полиция установила металлический забор в центре города.

СМИ: В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения. Об этом рассказали местные журналисты из издания 161.RU. В СМИ уточнили, что протестующим активно мешает сделать это правоохранительные органы.

Ранее представители МВД установили заборы на участках улицы Пушкинская около Донской публичной библиотеки. Металлические кордоны размещены от Кировского проспекта до проспекта Чехова. Также известно, что около сквера 1-й Конной армии оперативники припарковали около двух десятков автозаков, в которых находятся оперативники и сотрудники Росгвардии. Территорию до улицы Семашко проверяют специалисты, в том числе и кинологи с собаками.

Напомним, что ограждения с утра 23 января также установлены от проспекта Ворошиловского до улицы Чехова. Участок дороги закрыт для движения общественного транспорта.

В МВД заявили, что около 4 тысяч человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы.

Фото: 161.ru.

Видео: YT / Станислав Завражин