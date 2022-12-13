СМИ: У "Метростроя Северной столицы" появится исполнительный директор

Стало известно, что АО Метрострой Северной столицы" введет новую должность исполнительного директора. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в петербургском правительстве.
По данным издания, на это место переведут замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрия Васильева. На нынешнем посту Васильев координирует работу с подрядчиками, которые занимаются метростроением.
Ранее конкурс на проектирование коричневой линии метро Петербурга отменили. "Метрострой Северной столицы" разместил лот 16 февраля на 351,5 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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