СМИ: У "Метростроя Северной столицы" появится исполнительный директор

По данным издания, на это место переведут замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрия Васильева.

Стало известно, что АО Метрострой Северной столицы" введет новую должность исполнительного директора. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в петербургском правительстве.

По данным издания, на это место переведут замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрия Васильева. На нынешнем посту Васильев координирует работу с подрядчиками, которые занимаются метростроением.

Ранее конкурс на проектирование коричневой линии метро Петербурга отменили. "Метрострой Северной столицы" разместил лот 16 февраля на 351,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

