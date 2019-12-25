СМИ: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"

Бомбардировщик испытал ракеты воздушного базирования Х-32.

Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев" на военном полигоне. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель российского оборонно-промышленного комплекса. Известно, что ракетоносец-бомбардировщик протестировал новые крылатые ракеты воздушного базирования Х-32.

Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – "в колышек" источник агентства

Напомним, что Х-32 приняли на вооружение в 2016 году. Их штатным носителем должен стать модернизированный Ту-22М3М. В настоящее время два опытных образца данного типа самолета проходят летные испытания. Ракета предназначена для ликвидации надводных мишеней. В Минобороны считают, что современное ПВО авианосцев имеет низкую вероятность перехвата ракет данного типа. Также ракета может уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции.

"Адмирал флота Касатонов" и "Николай Чикер" зашли в греческий порт Пирей.

Фото: Минобороны России