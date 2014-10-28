Ведется разработка новых высокоточных ракет.

СМИ: "Торнадо-С" получит самонаводящиеся ракеты. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По информации эксперта, разработчики занимаются созданием первой высокоточной ракеты с калибром 300 мм для реактивной системы залпового огня. У оружия будет самонаводящаяся боеголовка.

Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему. источник агентства

В ближайшее время специалисты займутся проведением стендового тестирования ГСН для ракеты. Задачей боеголовки будет обнаружение и высокоточная ликвидация малоразмерных, ограниченных в передвижении сильнозащищенных целей. Речь идет о таких объектах как командные пункты, узлы связи и т.д. Оружие сможет работать в любую погоду и любое время дня и ночи.

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Фото: Минобороны России