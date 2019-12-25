Под Ростов переброшены мощные артиллерийские системы залпового огня "Торнадо-Г"

РСЗО разместятся в Южном Военном округе.

Под Ростов-на-Дону переброшены сверхмощные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Об этом заявили представители пресс-службы Южного военного округа.

Реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" пополнили артиллерийские подразделения мотострелкового соединения в Ростовской области. пресс-служба ЮВО

Напомним, что модернизированный "Торнадо" способен ликвидировать указанные цели на расстоянии до сотни километров. Также комплекс обладает высокой точностью попадания по мишени. При этом боевые снаряды РСЗО могут находить вражеские силы из космического пространства, используя информацию с военных спутников. В марте текущего года командующий Александр Дворников пояснил СМИ, что на вооружении ЮВО к настоящему моменту находится порядка сотни единиц спецтехники.

Западный военный округ получит реактивный "Торнадо".

Фото: Минобороны России