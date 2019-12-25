Виктор Мураховский назвал преимущества замены "Смерчей".

Западный военный округ получит реактивный "Торнадо". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на информацию, полученную от Минобороны России. Специалисты уточнили, что армия перевооружается реактивными системами залпового огня. Сейчас на вооружении находятся "Смерчи", которые будет заменены на крупнокалиберные "Торнадо". Точных сроков обновления оружия в СМИ не называют.

Новые "Торнадо" оснащены автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей. Виктор Мураховский, военный аналитик

Напомним, что "Торнадо" может атаковать цели противника на расстоянии, превышающем 100 километров. Системе понадобится один залп, чтобы обстрелять несколько различных объектов.

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Фото: Минобороны России