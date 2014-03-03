Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие из "Западной" группировки сил нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" по стоянке грузовиков вооруженных сил Украины в Харьковской области. Удалось ликвидировать до 20 тонн боеприпасов противника. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 15 июня сделал руководитель пресс-службы "Запада"

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" под командованием лейтенанта Сергея Грибанова поразил район сосредоточения живой силы и хранилища транспорта для подвоза боеприпасов из состава 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Шевченково. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт пояснил, что в результате удара общие потери ВСУ составили не менее одного взвода военнослужащих, около 10 грузовых автомобилей и до 20 тонн боеприпасов. Около населенного пункта Стельмаховка в полосе обороны 1-й танковой армии российская разведывательная группа бригады специального назначения вскрыла и при помощи минометного огня уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника. В плен попали двое украинских представителя ВСУ. На купянском направлении за последние сутки проведения СВО экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 совершил два ракетно-бомбовых удара по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной техники из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Фото и видео: Минобороны России