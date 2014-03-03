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Военные РФ сообщили об уничтожении до 20 тонн боеприпасов ВСУ в Харьковской области

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

 Российские военнослужащие из "Западной" группировки сил нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" по стоянке грузовиков вооруженных сил Украины в Харьковской области. Удалось ликвидировать до 20 тонн боеприпасов противника. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 15 июня сделал руководитель пресс-службы "Запада" 

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" под командованием лейтенанта Сергея Грибанова поразил район сосредоточения живой силы и хранилища транспорта для подвоза боеприпасов из состава 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Шевченково.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт пояснил, что в результате удара общие потери ВСУ составили не менее одного взвода военнослужащих, около 10 грузовых автомобилей и до 20 тонн боеприпасов. Около  населенного пункта Стельмаховка в полосе обороны 1-й танковой армии российская разведывательная группа бригады специального назначения вскрыла и при помощи минометного огня уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника. В плен попали двое украинских представителя ВСУ. На купянском направлении за последние сутки проведения СВО экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 совершил  два ракетно-бомбовых удара по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной техники из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Суперкам".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский, торнадо-с
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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