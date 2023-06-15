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Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Суперкам"

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Расчет БПЛА обеспечивает наведение артиллерии на цель.

Минобороны показало видео боевой работы беспилотника "Суперкам" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчет БПЛА обеспечивает наведение артиллерии на цель. В результате выполненных действий были обнаружены командный пункт и личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении. В военном ведомстве отметили, что расчеты беспилотников ежедневно выполняют воздушную разведку линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, боевая работа, минобороны россии, суперкам
Категории: Лента новостей, Новости России,

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