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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г"

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Артиллеристы уничтожают командные пункты, узлы связи и склады украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают командные пункты, узлы связи и склады украинских войск. Координаты позиций противника были вскрыты разведкой и расчетами БЛПА, после чего батарея РСЗО "Торнадо-Г" выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 20 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо торнадо-г
Категории: Лента новостей, Новости России,

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