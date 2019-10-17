СМИ: Сергей Жигунов остался без квартиры из-за долгов

О финансовых проблемах актера рассказала "Комсомольская правда".

Журналисты издания выяснили, что в 2018 году "Нокссбанк" подал иск в суд на актера в Москве. За четыре года до этого Жигунов взял здесь кредит на съемки будущих фильмов. Однако деньги не были возвращены в срок, и теперь сумма долга составила порядка 38 миллионов рублей.

Представитель банка рассказал, что организация выиграла дело. Было заключено мировое соглашение об отсрочке долга, которое в компании Жигунова не исполнили в срок.

Теперь приставы арестовали однокомнатную квартину артиста на Мосфильмовской улице в Москве. Но без жилья звезда "Гардемаринов, вперед!" не останется – у него есть еще две квартиры.

Жилье оценили в 16 млн рублей и передали в счет долга банку.

Сам артист отказался комментировать ситуацию журналистам.

Ранее мы сообщали о том, как борется с болезнью бывшая возлюбленная актера и продюсера – Анастасия Заворотнюк. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал публикации в "желтых" СМИ, касающиеся актрисы.

Видео: olga5mp3, MemoriesWithUs, Нина Архангельская / YouTube