  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кушанашвили: семья Заворотнюк "переживает ужас"
Вчера, 23:05
113
nadezhda_sib

Кушанашвили: семья Заворотнюк "переживает ужас"

0 0

Медийщик попросил коллег оставить семью актрисы в покое.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал публикации в "желтых" СМИ, касающиеся Анастасии Заворотнюк, и сказал, что семья актрисы переживает ужас. 

"Экономира сегодня" передало, что Кушаншвили признал, что сам нередко участвовал в скандалах, но до подобного уровня цинизма не опускался никогда. Журналист призвал коллег прекратить беспокоить семью Заворотнюк. 

"Но тяжело болеющего человека оставьте в покое! Ей больно. И представить себе ужас, в котором живет эта семья – лучше убейте меня. Не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", 

- высказался журналист. 

По неподтвержденной до сих пор информации, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга

Фото: @otar.kushanashvili / Instagram 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии