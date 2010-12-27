Кушанашвили: семья Заворотнюк "переживает ужас"

Медийщик попросил коллег оставить семью актрисы в покое.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал публикации в "желтых" СМИ, касающиеся Анастасии Заворотнюк, и сказал, что семья актрисы переживает ужас.

"Экономира сегодня" передало, что Кушаншвили признал, что сам нередко участвовал в скандалах, но до подобного уровня цинизма не опускался никогда. Журналист призвал коллег прекратить беспокоить семью Заворотнюк.

"Но тяжело болеющего человека оставьте в покое! Ей больно. И представить себе ужас, в котором живет эта семья – лучше убейте меня. Не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", - высказался журналист.

По неподтвержденной до сих пор информации, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга.

Фото: @otar.kushanashvili / Instagram