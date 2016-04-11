Во Франции арестовали Николя Саркози

Политика обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Николя Саркози был взят под стражу утром во вторник, 20 марта Бывшего президента Франции подозревают в незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Политику выдвинули обвинение в том, что его предвыборная компания спонсировалась за счет средств из Ливии. В январе 2014 года у ряда СМИ оказалась аудиозапись неизвестного интервью с Муаммаром Каддафи. Оно было записано в марте 2011 года. В нем полковник заявил, что именно на деньги Ливии Николя Саркози пришел к власти в 2007 году, а потом оказал поддержку ливийской оппозиции.

Причиной нынешних подозрений действующего президента в нарушении закона послужили обвинения французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина. Он заявил, что располагает доказательствами незаконного финансирования компании Саркози. Также показания против экс-президента Франции дали несколько бывших чиновников из Ливии, служивших при Муаммаре Каддафи.

Сейчас Николя Саркози поместили под стражу в судебной полиции в Нантере. Напомним, что политик занимал пост президента Франции в 2007- 2012 годах.