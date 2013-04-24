СМИ: SHAMAN исполнил мечту Владимира Соловьёва и Захара Прилепина

Ярослава Дронова оценили как "ч то-то новое" в российском шоу-бизнесе.

Российский журналист Алексей Остудин считает, что исполнитель SHAMAN исполнил мечту телеведущего Владимира Соловьёва и писателя Захара Прилепина. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Дождь". Запись сюжета опубликована на YouTube-канале. Он уточнил, что в аккаунтах его коллег в социальных сетях можно было заметить "Ожидание чего-то нового" на отечественной эстраде. По словам Остудина, именно эту мечту исполнил Ярослав Дронов, известный под псевдонимом "Шаман". Артист известен своей патриотической песней. О музыкальном творчестве Ярослава Дронова говорил и телеведущий Дмитрий Киселёв в выпуске новостей.

Напомним, что "Дождь" является СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Дождь