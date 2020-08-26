СМИ: Россия заплатит Евросоюзу более миллиарда евро в год углеродного налога

Налог затронет поставки в ЕС на сумму почти 7 млрд евро.

Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись в 1,1 млрд евро в год, если компании взимании налога коснется в полной мере. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что налог затронет поставки из России почти на 7 млрд евро, если исходить из объемов импорта в прошлом году.

По информации издания, больше всего налогов придется заплатить России за поставки железа и стали (655 млн евро), а также за поставку азотных удобрений (398 млн евро). Это отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.

Ранее мы писали, что правительство Росиси облегчит поставку рыбы с Дальнего Востока. Это сделают для увеличения поставок минтая на рынок.

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