Российский бизнес будет терять до €3 млрд ежегодно из-за углеродного налога ЕС

Ущерб для российских предприятий из-за введения Европой углеродного сбора может превысить три миллиарда евро в год.

Введение Евросоюзом углеродного сбора на продукцию, выпуск которой связан с большим объемом выбросов парниковых газов в атмосферу, может стоить российским компаниям больше трех миллиардов евро в год. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал журналистам, что крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования.

Во время послания Владимир Путин заявил, что Россия должна сокращать выбросы парниковых газов от промышленности. Основой для выполнения этого указа станет законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и стратегия низкоуглеродного развития. Будет запущена обязательная углеродная отчетность, которую будет регулировать государство. А также правительство создаст инфраструктуру для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами.

Углеродный налог планируют ввести в ЕС, чтобы уравнять производимую по нормам ЕС продукцию и импортную.

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