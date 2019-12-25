СМИ: Роскомнадзор предложил запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

За нарушение требований может грозить штраф на сумму до одного миллиона рублей или временное приостановление деятельности.

Общественный совет при Роскомнадзоре предложил ограничить показ контента, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные отклонения. Об этом пишет издание "Ведомости", ссылаясь на источники.

В частности, речь идет о педофилии, эксгибиционизме, садизме и мазохизме. Ранее в данный перечень были включены транссексуализм и гомосексуализм, однако позже последний был исключен.

РКН предлагает внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", в частности в статьи 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и социальных сетей. Вышеуказанный контент предлагается включать в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации.

Кроме того, инициаторы предлагают дополнить закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" запретом на демонстрацию или описание нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных отклонений.

За нарушение требований будет грозить штраф на сумму до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до трех месяцев. Санкции могут быть установлены по аналогии со статьей КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее Минюст добавил еще пять фамилий в реестр СМИ-иноагентов.

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