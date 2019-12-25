СМИ: Новейший британский авианосец выбыл из строя из-за затопления машинного отделения

"Принц Уэльский" пострадал из-за затопления машинного отделения.

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales выбыл из строя из-за затопления машинного отделения. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Sun. В СМИ уточнили, что инцидент произошел еще в октябре 2020 года, но известно о нем стало только сейчас.

Пострадавший авианосец приписан к порту в Портсмуте. Тысячи литров воды затопили машинное отделение боевого корабля. При этом электрические щитки более суток находились в контакте с водой. Это вызвало прорыв пожарного электропровода. Журналисты считают, что восстановление корабля обойдется правительству в миллионы фунтов. Ремонт завершится к маю 2021 года.

Информационное агентство PA приводит слова официального представителя королевских ВМС Великобритании. Чиновник подтвердил, что "Принц Уэльский" ремонтируется после затопления машинного отделения. Спикер добавил, что экипаж корабля выйдет на дальнейшие тренировки не ранее следующего года.

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