Американский авианосец USS Nimitz направляется в Персидский залив

Военный корабль прикроет солдат, возвращающихся из Ирака и Афганистана.

США отправят авианосец USS Nimitz в Персидский залив после убийства в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде-Махабади. По данным Пентагона, военный корабль будет базироваться вместе с другими американскими судами в регионе. Он обеспечит поддержку и прикрытие с воздуха солдат, которые возвращаются из Афганистана и Ирака.

Известно, что Минобороны США приняли соответствующее решение о переводе авианосца из Индийского океана в Персидский залив еще несколько дней назад. Арабские СМИ считают, что нахождение USS Nimitz в акватории увеличит напряженность после трагедии, которая произошла в Иране.

Напомним, что самый известный иранский физик-ядерщик был убит в районе города Абсар около Тегерана. На машину его службы безопасности напали боевики. В результате обстрела ученый был ранен. Он скончался в больнице. По данным The Times, в пикапе, находившемся перед автомобилем с ученым, была спрятана взрывчатка.

Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика.

Фото: Pixabay.com