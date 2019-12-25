СМИ: Несколько вузов РФ столкнулись с нехваткой студентов и объявили новый набор

Ряд российских высших учебных заведений объявил дополнительный набор из-за изменений правил зачисления. Об этом информирует издание "Коммерсантъ". Причиной такого решения могли стать обновленные правила приема, а именно – отмена второй волны зачисления.
Отмечается, что это происходит, когда поступивший абитуриент по какой-либо причине забирает свои документы из университета. В таком случае на освободившееся место зачисляют не прошедших по баллам в период основного конкурса.
О дополнительном наборе на поступление на платной основе объявили несколько факультетов МГУ: факультеты психологии, журналистики, философии, юридический и географический. Кроме того, также сообщается, что Иркутский и Севастопольский государственные университеты анонсировали допнабор на бюджетные места, оставшиеся после зачисления на бакалавриат.
Ранее мы сообщали, что на 28 тысяч бюджетных мест в вузах Петербурга было подано 709 тысяч заявлений.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все