СМИ: Несколько вузов РФ столкнулись с нехваткой студентов и объявили новый набор

Это могло произойти из-за отмены второй волны зачисления.

Ряд российских высших учебных заведений объявил дополнительный набор из-за изменений правил зачисления. Об этом информирует издание "Коммерсантъ". Причиной такого решения могли стать обновленные правила приема, а именно – отмена второй волны зачисления.

Отмечается, что это происходит, когда поступивший абитуриент по какой-либо причине забирает свои документы из университета. В таком случае на освободившееся место зачисляют не прошедших по баллам в период основного конкурса.

О дополнительном наборе на поступление на платной основе объявили несколько факультетов МГУ: факультеты психологии, журналистики, философии, юридический и географический. Кроме того, также сообщается, что Иркутский и Севастопольский государственные университеты анонсировали допнабор на бюджетные места, оставшиеся после зачисления на бакалавриат.

Ранее мы сообщали, что на 28 тысяч бюджетных мест в вузах Петербурга было подано 709 тысяч заявлений.

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