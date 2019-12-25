На 28 тысяч бюджетных мест в вузах Петербурга было подано 709 тысяч заявлений

70% абитуриентов составляют иногородние ребята.

Абитуриенты подали 709 тыс. заявлений на бюджетные места в вузах Петербурга. При этом на бесплатное обучение готовы принять 29310 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

В 2020-м году было подано на 4 августа 558 тыс. заявлений, однако Демидов отметил, что сравнивать данные с прошлогодними не совсем корректно, так как даты приема в вузы были другими. 70% заявлений направили иногородние студенты. Также популярностью образование в Петербурге пользуется у иностранных граждан, несмотря на пандемию. От них вузы получили 12 тыс. заявлений. Возросло количество заявлений от призеров и победителей олимпиад, они занимают значительную часть бюджетных мест.

Средний конкурс на место по всему городу составил 17,5 человек на место. Сравнивая показатель в разных вузах надо учитывать, что у всех учреждений свое количество бюджетных мест. Так, например, в филиал Российского университета правосудия на одно место претендовали 45 человек, однако там всего 50 бюджетных мест.

Приемная кампания продолжается, так как только 6 августа выйдут приказы о зачислении на очный формат обучения бакалавриата и специалитета льготников и олимпиадников. Прием на заочное обучение продолжается вплоть до сентября.

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