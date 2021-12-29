СМИ: На Камчатке во время учений погиб военнослужащий

Трагедия произошла из-за наезда техники на мужчину.

На Камчатке во время учений погиб военнослужащий. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа. Известно, что жертвой стал старшина 2-й статьи, 36-летний Александр Селезнев. Трагедия зафиксирована еще утром 18 января. Мужчина находился на военных учениях около Петропавловского- Камчатского.

Вдова военнослужащего Ксения раскрыла подробности случившегося. По словам женщины, ее супруг попал под колеса военной техники. После этого пострадавший скончался от травм в машине скорой помощи. Ксения полагает, что на учениях есть еще один пострадавший. Местная жительница уточнила, что выезд техники на маневрах не планировался, но руководство решил его провести. Ксения заметила журналистам "Кам 24", что после трагедии участие техники записали задним числом.

Я считаю, что ответственность за трагедию несет руководство части и отчасти водитель, который вовремя не смог затормозить. Меня уже допросили следователи, и я надеюсь добиться хоть какой-то справедливости. комментарий журналисту ИА "Кам 24".

В пресс-службе ВВО рассказали о том, что Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военного, проходившего службу по контракту. Мужчина получил травмы из-за наезда большегрузного автомобиля. Инцидент произошел на полигоне.

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Фото: Piter.tv

