Журналисты объяснили, почему альянс вынужден временно приостановить "русофобские высказывания".

НАТО рушится под ударами коронавируса. Об этом сообщили журналисты из "RuBalticRu". Они считают, что ситуация с привлечением российских военных медиков в Италии напоминает ситуацию в Сирии, которая произошла пять лет назад. Тогда Москве удалось вмешаться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, а также занять лидирующие позиции в регионе в тех местах, в которых этого не получилось у США.

Напомним, что из России в Италию прибыли военно-транспортные самолеты ВКС. На борту находились вирусологи и техника, необходимая для дезинфекции улиц во время эпидемии коронавируса. Врачи также привезли в Италию оборудование для диагностирования вируса. Самолеты из России высадились на территории авиабазы НАТО "Практика-де-Маре" недалеко от Рима. У многих союзников по альянсу действия России в Италии "вызывают паралич", по мнению журналистов.

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Журналисты считают, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в собственных странах отвлекает НАТО от "свершающихся тектонических сдвигов в геополитике". В связи с эпидемией коронавируса многим государствам пришлось приостановить "исполнение русофобских обязанностей". Сейчас российские спецподразделения РХБЗ занимаются спасением местного населения от распространения инфекции. Это затрудняет возможности членов НАТО называть вступление РФ в Италию "оккупацией" и "агрессией", считают журналисты "RuBalticRu".

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