СМИ: Минздрав временно приостановил закупки "ЭпиВакКороны"

Более 70% опрошенных врачей рассказали, что эта вакцина не пользуется спросом у пациентов.

Министерство здравоохранения РФ на время приостановило закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом пишет издание "Ведомости", ссылаясь на ряд источников. Отмечается, что ни одной партии этого препарата не отправлено регионам с начала текущего года.

Опрос более 80 региональных минздравов показал, что в большинстве из них партии "ЭпиВакКороны" получили в конце ноября – начале декабря 2021 года. Даты следующих возможных поставок в ведомствах назвать не смогли.

По словам представителя российского Минздрава, закупок доз этой вакцины в последнее время не было, так как их остатки позволяют в полной мере удовлетворить имеющуюся потребность.

Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин – его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз, сообщили "Ведомостям" в Минпромторге

Согласно опросу более 240 российских врачей, менее 28 процентов респондентов сообщили об отсутствии в их больницах "ЭпиВакКороны", почти половина докторов указали, что препарат в наличии. Более 70 процентов опрошенных рассказали, что эта вакцина не пользуется спросом у пациентов.

Ранее первая партия вакцины "Спутник М" поступила в Свердловскую область.

Фото: epivakcorona.ru