Первая партия вакцины "Спутник М" поступила в Свердловскую область

Всего в регион прибыло 2,4 тыс. доз этого препарата от коронавируса.

Первая партия вакцины от коронавируса для детей "Спутник М" поступила в Свердловскую область. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Всего в область прибыло 2,4 тысячи доз вакцины. В настоящее время областное министерство здравоохранения распределяет препарат в детские медучреждения. В ближайшее время прибудет еще одна партия детского "Спутника", отметил Куйвашев. Он добавил, что вакцинация будет добровольной.

Знаю, что ещё до поступления вакцины некоторые школы в области заранее готовились, проводили опросы. И многие уже дали своё согласие, понимая, что важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Напомним, "Спутник М" – российская вакцина для подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог "Спутника V", однако его концентрация снижена в пять раз. Вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом в три недели.

Ранее Ленобласть получила первую партию вакцины для подростков.

Видео: Instagram / Евгений Куйвашев