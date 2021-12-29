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Первая партия вакцины "Спутник М" поступила в Свердловскую область

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Всего в регион прибыло 2,4 тыс. доз этого препарата от коронавируса.

Первая партия вакцины от коронавируса для детей "Спутник М" поступила в Свердловскую область. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Всего в область прибыло 2,4 тысячи доз вакцины. В настоящее время областное министерство здравоохранения распределяет препарат в детские медучреждения. В ближайшее время прибудет еще одна партия детского "Спутника", отметил Куйвашев. Он добавил, что вакцинация будет добровольной. 

Знаю, что ещё до поступления вакцины некоторые школы в области заранее готовились, проводили опросы. И многие уже дали своё согласие, понимая, что важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Напомним, "Спутник М" – российская вакцина для подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог "Спутника V", однако его концентрация снижена в пять раз. Вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом в три недели.

Ранее Ленобласть получила первую партию вакцины для подростков. 

Видео: Instagram / Евгений Куйвашев

Теги: вакцинация детей от коронавируса, евгений куйвашев, свердловская область, спутник м
Категории: Лента новостей, Новости России,

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