Ленобласть получила первую партию вакцины для подростков

Регион получил маленькую партию в 720 комплектов доз.

Утром в понедельник, 24 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что на склад "Ленфарм" поступила партия вакцины для подростков.

Первая партия небольшая – 720 комплектов доз "Спутник-М". Специалисты определят, куда отправится вакцина, в ближайшее время. Всего региону нужно около 35 тыс. комплектов доз вакцины, чтобы вакцинироваться смогли все подростки от 12 до 17 лет, проживающие в Ленобласти.

Со следующей недели в Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от коронавируса.

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