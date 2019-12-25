СМИ: Минздрав разработал новые правила выдачи медсправок водителям

Министерство здравоохранения России подготовило проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на источник в ведомстве.
Так, предлагается определять группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств.
Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, "эмоциональную неустойчивость" и другие клинические признаки наркомании,
пишет "Коммерсантъ"
В том случае, если у водителей будут выявлены перечисленные признаки, их направят на лабораторный анализ. Основанием для специалиста будет выявление одновременно трех признаков употребления наркотических веществ.
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Фото: pixabay.com
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