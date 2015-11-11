"Поезд здоровья" прибудет в Петербург 13 ноября

Состав вышел из Владивостока 10 сентября: всего он проведёт в пути 66 дней и проедет около 20,4 тыс. км.

Петербург примет участие во Всероссийской просветительской акции "Поезд здоровья: вместе против диабета". Уже 13 ноября в город прибудет оборудованный состав, оснащённый необходимым для диагностики оборудованием. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Состав вышел из Владивостока 10 сентября: всего он проведёт в пути 66 дней и проедет около 20,4 тыс. км, делая остановки в 37-ми населённых пунктах 30-ти субъектов РФ.

На остановках и в пути следования "Поезда здоровья" в специальных купе будут проводиться профилактические медосмотры, а также лабораторные, функциональные исследования и консультации медиков, в том числе и узкого профиля. Также граждан будут информировать о предупреждении хронических заболеваний.

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Фото: Министерство здравоохранения РФ