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В ЛОКБ разработали новый метод диагностики рака желчных протоков
Сегодня, 15:42
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В ЛОКБ разработали новый метод диагностики рака желчных протоков

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Метод абсолютно безболезненный и поможет распознать диагноз с вероятностью 100%.

Хирурги Ленинградской областной клинической больницы разработали метод диагностики рака желчных протоков. Метод абсолютно безболезненный и поможет распознать диагноз с вероятностью 100%. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Процедура проводится под местным наркозом. При помощи эндоскопа выполняется щипковая биопсия опухоли.

В ходе оформления патента на достижение российских медиков выяснилось, что аналогичную методику предложили и специалисты из КНР. Однако в случае Поднебесной разработки были только теоретическими.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прошла Х юбилейная Неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

Фото: пресс-служба Ленинградской областной клинической больницы

 

Теги: ленинградская область, онкологические заболевания
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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