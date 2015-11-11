В ЛОКБ разработали новый метод диагностики рака желчных протоков

Метод абсолютно безболезненный и поможет распознать диагноз с вероятностью 100%.

Хирурги Ленинградской областной клинической больницы разработали метод диагностики рака желчных протоков. Метод абсолютно безболезненный и поможет распознать диагноз с вероятностью 100%. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Процедура проводится под местным наркозом. При помощи эндоскопа выполняется щипковая биопсия опухоли.

В ходе оформления патента на достижение российских медиков выяснилось, что аналогичную методику предложили и специалисты из КНР. Однако в случае Поднебесной разработки были только теоретическими.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прошла Х юбилейная Неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

Фото: пресс-служба Ленинградской областной клинической больницы