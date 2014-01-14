В Петербурге проходит Х юбилейная Неделя ранней диагностики рака головы и шеи

Ежегодно в мире регистрируется более 600 тысяч новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи.

В Петербурге проходит Неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Целью акции является привлечение внимания к проблеме позднего выявления онкологических заболеваний в области головы и шеи. В 2023 году столицей проведения юбилейной Х Недели стал Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Ежегодно в мире регистрируется более 600 тысяч новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи. Более 270 тысяч больных умирает. В структуре онкологической заболеваемости данные болезни составляют около 20 %.

В Неделе ранней диагностики рака головы и шеи участвуют различные медицинские учреждения Санкт-Петербурга. Акция продлится до выходных.

Недавно учёные Университета ИТМО научились программировать раковые клетки на самоуничтожение.

Фот: ВКонтакте/ Олег Эргашев