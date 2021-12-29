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СМИ: Минфин разрабатывает законопроект о снижении ставки по ипотеке
Сегодня, 8:42
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СМИ: Минфин разрабатывает законопроект о снижении ставки по ипотеке

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Дом.РФ откроют доступ к кредитным историям заемщиков секьюритизации кредитного портфеля.

В Минфине разрабатывают законопроект о снижении ипотечной ставки. В ведомстве хотят открыть доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации (одна из форм финансирования). Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что данная мера поможет упростить выпуск ипотечных облигаций для банков, а это поможет в свою очередь снизить ставки по ипотеке. По информации издания, единому институту развития в жилищной сфере Дом.РФ предоставят доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля.

"Минфин должен разработать соответствующий законопроект. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Это может привести к более низким ипотечным ставкам для обычных заемщиков", — пишут "Известия" со ссылкой на план Минфина.

Ранее мы сообщали, что за год банки выдали россиянам кредитов на 14,1 трлн рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: минфин, снижение ставки по ипотеке
Категории: Лента новостей, Новости России,

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