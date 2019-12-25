СМИ: Минфин предложил варианты повышения налога на прибыль

Пока неизвестно, каких отраслей может коснуться данное нововведение.

Минфин России предложил варианты увеличения налога на прибыль на 5-10 процентных пунктов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в ведомстве.

По информации издания, предполагается повышение налога до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в течение последних пяти лет. Однако в документе, как сообщает РБК, не уточнили, какие отрасли данное нововведение затронет.

Минфин изменения ставки рассматривает как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических предприятий, а также компаний по производству удобрений.

Как сообщили источники, что в 2022 году бюджет может получить дополнительно 250-300 млрд рублей из-за повышения НДПИ, а также налога на прибыль.

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